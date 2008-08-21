На Олімпіаді закінчився футбольний турнір і турнір з софтболу

*** Жіноча збірна США з футболу виграла золото Олімпійських ігор. У фіналі американки обіграли збірну Бразилії з рахунком 1:0. Основний час матчу закінчився внічию 0:0. Переможний гол на шостій хвилині додаткового часу забила Карлі Ллойд.

Бронзові медалі здобули футболістки збірної Німеччини. У матчі за третє місце німкені перемогли команду Японії з рахунком 2:0.

*** Збірна Японії з софтболу виграла золоту медаль, перемігши американок у фіналі олімпійського турніру з рахунком 3:1. Бронзовими медалістками Олімпіади-2008 сталі спортсменки з Австралії.

*** Китаянка Жулінь Чень стала олімпійською чемпіонкою із стрибків у воду з десятиметрової вишки. Це золото стало для збірної Китаю сьомим у стрибках в воду з сімох, які розіграні на сьогодні. Китаянка закінчила змагання з результатом 447,70 бала, канадка Емілі Хейманс набрала 437,05 очка. Бронзову медаль виграла ще одна представниця Китаю Сінь Ван (429,90 балу).

З використанням матеріалів олімпійського проекту Ленты.ру