На Олімпіаді закінчилися змагання з легкої атлетики

*** Ямайська спортсменка Вероніка Кемпбелл-Браун виграла золоту медаль Олімпіади-2008 в бігові на 200 метрів. Вона принесла своїй країні п`яте золото Ігор в Пекіні. Її співвітчизниця Керрон Стюарт у фінальному забігу посіла третє місце. Американка Еллісон Фелікс, що прийшла другою, відстала від переможниці на 19 сотих секунди.

*** Чеська легкоатлетка Барбора Шпотакова здобула золоту медаль в метанні списа з результатом 71,42 метра. Чешка випередила росіянку Марію Абакумову (70,78 м). Бронза дісталася німці Крістіні Обергфолл (66,13 м).

*** Американець Лашоун Меррітт виграв золоту медаль в бігові на 400 метрів. Меррітт пробіг дистанцію за 43,75 секунди. Другим став співвітчизник Меррітта Джеремі Ворінер. Бронзову нагороду здобув ще один американець Девід Невілл.

*** Кубинський бігун Дайрон Роблес виграв золото на дистанції 110 метрів з бар`єрами. Роблес показав результат 12,93 секунди. Друге місце посів американець Девід Пейн, бронзова нагорода дісталася іншому представникові США Девіду Оліверу.

*** Легкоатлет Нельсон Евора приніс Португалії першу золоту медаль Олімпійських ігор 2008 року. Евора виграв змагання чоловіків у потрійному стрибку. У своїй четвертій спробі португалець показав результат 17,67 метра. Британець Філіпс Ідову, що посів друге місце, стрибнув на 17,62 метра. Бронзову медаль здобув багамський легкоатлет Ліван Сандс (17,59 метра).

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру