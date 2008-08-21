На Олімпіаді розігране золото у ватерполо, п'ятиборстві й таеквондо

На Олімпіаді розіграні комплекти нагород у ватерполо, п`ятиборстві й таеквондо

*** У фіналі жіночого турніру з ватерполо, в якому зустрічали збірні США й Голландії, перемогу отримали голландські спортсменки. Вони обіграли американок з рахунком 9:8. Раніше 21 серпня відбувся матч за бронзову нагороду, в якому австралійки узяли гору над угорськими ватерполістками (12:11).

*** Росіянин Андрій Мойсєєв став олімпійським чемпіоном у сучасному п`ятиборстві. Російський спортсмен набрав 5632 очки, на 84 бали випередивши литовця Эдвинаса Крунголкаса, що посів друге місце. Бронзу здобув ще один литовський спортсмен Андрій Заднепровскіс. Українці Павло Тимощенко і Дмитро Кирпулянський, відповідно, 7-й и 9-й.

*** Спортсменка з Південної Кореї Ім Су Чжон стала олімпійською чемпіонкою з таеквондо, вигравши турнір в категорії до 57 кілограмів. У фіналі вона перемогла Азіз Танрікулу з Туреччини. Бронзові медалі здобули американка Діана Лопес і Марина Зубчич з Хорватії.

*** Також спортсмен з Південної Кореї Сон Тай Чжин став олімпійським чемпіоном з таеквондо, вигравши турнір у категорії до 68 кілограмів. У фіналі він переміг американця Марка Лопеса. Бронзові медалі - у Ю-Чі Сунга (Тайвань) і Сервета Тазугула (Туреччина).

З використанням матеріалів олімпійського проекту Ленты.ру