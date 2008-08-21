Збірна України провела останню репетицію перед стартом ЧС-2010

У середу, 20 серпня, національна збірна України провела товариську зустріч проти команди Польщі, яка стала для підопічних Олексія Михайличенка останньою репетицією перед стартом кваліфікаційного циклу ЧС-2010. З мінімальним рахунком - 1:0 - перемогу святкували «синьо-жовті». У складі господарів відзначився Сергій Кравченко, скориставшись передачею Андрія Вороніна з правого флангу.

Україна − Польща − 1:0.

Гол: Кравченко (45+2).

Україна: П’ятов, Ярмаш, Михалик, Чигринський, Шевчук, Назаренко (Гай, 73), Тимощук (Левченко, 63), Кравченко (Калиниченко, 66), Голайдо (Мандзюк, 90+3), Воронін (Шевченко, 46), Мілевський (Гоменюк, 58).

Польща: Фабіанскі, Кокошка (Загорський, 46), Голанскі (Ковальчик, 19), Дудка, Смолярек (Геррейро, 46), Кжиновек, Єлень (Павловський, 79), Жевляков, Блащиковський (Маєвський, 60), Левандовський, Муравський (Польчак, 46).

На післяматчевій прес-конференції наставник національної збірної України зазначив, що він загалом задоволений діями своїх підлеглих. «На відміну від нашої команди, поляки брали участь у чемпіонаті Європи, в них добре налагодженні ігрові зв’язки. Ми ж поки що перебуваємо у пошуку основного складу, який кожного разу зазнає змін. Відчувається, що хлопцям не вистачає взаємного розуміння. Попри все, гравці виконали ті завдання, про які ми домовлялися», - сказав Михайличенко.

За словами тренера, селекційний процес продовжується. «До матчу з Білорусією кандидати у збірну проведуть ще по два-три матчі у чемпіонаті та єврокубках, і я не виключаю появи у національній команді нових імен. Можу сказати, що футболісти залишилися задоволеними станом газону та підтримкою вболівальників, але я все ж таки сподіваюся, що на наступному матчі у Львові на стадіоні «Україна» вільних місць не залишиться».

ФФУ