Експерти УЄФА задоволені

Експерти УЄФА, які перевіряють готовність України до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, задоволені презентаціями автомобільних доріг і залізниць - «Укравтодору» і «Укрзалізниці».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, про це вони заявили під час наради в міністерстві.

За словами першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Миколи ЛУХАНІНА, роботи ведуться з упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів (зі швидкістю до 200 км/год.), із закупівлі швидкісних поїздів з примусовим нахилом кузова, а також з будівництва технічної станції, реконструкції депо і пунктів технічного обслуговування пасажирських вагонів, з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в м. Києві, з ремонту вокзальних комплексів у межах Київського залізничного вузла, реконструкції депо ст. Київ-Пасажирський.

«Для фінансування залізничної складової, відповідно до Державної цільової програми, виділено 2,5 млрд. євро», - сказав М.ЛУХАНІН.

«Пропускна спроможність залізниць дає можливість запускати достатню кількість додаткових поїздів», - зазначив заступник генерального директора «Укрзалізниці».

Заступник голови «Укравтодору» Микола БЕРЕЗОВСЬКИЙ повідомив, що на приведення українських доріг до належного стану виділено більш як 40 млрд. грн., з яких більше 26 млрд. грн. - кошти з Державного бюджету, ще майже 14 млрд. грн. - кредитні ресурси.

“В першу чергу ми звертаємо увагу на західний напрям: капітально відремонтуємо дороги на маршрутах від Львова до міжнародних автомобільних пунктів пропуску”, - сказав М.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

За його словами, під час підготовки до Євро-2012 буде побудовано 236 км нових доріг, реконструйовано 225 км існуючих і капітально відремонтовано 4 тис. 147 км доріг.

Довідка УНІАН. 16 січня 2008 року Кабінет міністрів України затвердив план першочергових заходів щодо проведення Євро-2012.

Чемпіонат Європи з футболу 2012 року проходитиме в Україні і Польщі. Ніколи раніше чемпіонати світу або Європи з футболу в нинішньому їх форматі не проходили на території республік колишнього СРСР. За польсько-українським планом, матчі чемпіонату проходитимуть у Варшаві, Вроцлаві, Гданську, Кракові, Познані і Хожуві (Польща), Дніпропетровську, Донецьку, Києві і Львові (Україна).

27 червня Національне агентство України з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року презентувало в УЄФА Генеральний план розвитку інфраструктури.