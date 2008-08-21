Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 23 комплекти нагород (список)

Починається 13-й день змагань

На 13-й день Олімпійських Ігор будуть розіграні 23 комплекти нагород: 1. Легка атлетика. Ходьба. 20 км. Жінки 2. Плавання. Відкрита вода. 10 км. Чоловіки 3. Пляжний волейбол. Жінки. Волш/Мей-Тринор (США) - Тян Хіа/Ванг (Китай) 4. Велоспорт. BMX. Жінки 5. Велоспорт. BMX. Чоловіки 6. Вітрильний спорт. Клас "Торнадо" 7. Вітрильний спорт. Клас "Зоряний" 8. Софтбол. Фінал і матч за 3-е місце 9. Вільна боротьба. Вагова категорія до 84 кг. Чоловіки 10. Вільна боротьба. Вагова категорія до 96 кг. Чоловіки 11. Вільна боротьба. Вагова категорія до 120 кг. Чоловіки 12. Кінний спорт. Особиста першість. Конкур 13. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Жінки 14. П`ятиборство. Чоловіки 15. Ватерполо. Жінки. США - Голландія (за 1-2 місце), Австралія - Угорщина (за 3-є) 16. Таеквондо. Вагова категорія до 57 кг. Жінки 17. Таеквондо. Вагова категорія до 68 кг. Чоловіки 18. Легка атлетика. Спис. Жінки 19. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Чоловіки 20. Легка атлетика. 400 м. Чоловіки 21. Легка атлетика. 200 м. Жінки 22. Легка атлетика. 110 м з бар`єрами. Чоловіки 23. Футбол. Жінки. Бразилія - США (за 1-2 місце), Німеччина - Японія (за 3-є)

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