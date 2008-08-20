Підсумки 12-го дня Олімпіади

Китай, США, Росія та Австралія додали по 3 медалі, Англія - 4

За дванадцять днів змагань розіграно 216 комплектів нагород: 1. Китай - 79 медалей, за день +3 (45 золотих, 14 срібних, 20 бронзових; вчора було 43-14-19) 2. США - 82 +3 (26-28-28; 26-26-27) 3. Велика Британія 37 +4 (16-10-11; 16-9-8) 4. Росія 45 +3 (13-14-18; 10-14-18) 5. Австралія - 36 +3 (11-12-13; 11-10-12) 6. Німеччина 28 (11-8-9) - без змін 7. Південна Корея - 24 (8-10-6) - б.з. 8. Японія - 22 (8-6-8) - б.з. 9. Італія - 20 +1 (6-7-7; 6-6-7) 10. УКРАЇНА 18 +1 (5-5-8; 5-4-8) 11. Франція 30 +1 (4-12-14; 4-11-14) 12. Нідерланди 13 4-5-4) - б.з. 13. Румунія 8 (4-1-3) - б.з. 13. Ямайка 7 +2 (4-3-0; 2-3-0) 15. Іспанія 10 +1 (3-5-2; 3-4-2) 16. Польща 8 (3-4-1) - б.з. 17. Нова Зеландія 9 +1 (3-1-5; 2-1-5) 18. Словаччина 4 (3-1-0) - б.з. 19. Канада 13 (2-6-5) - б.з. 20. Кенія 8 (2-4-2) - б.з. 21. Білорусь 13 +2 (2-3-8; 1-3-7) 22. Чехія 5 (2-3-0) - б.з. 23-24. Данія 6 (2-1-3) - б.з. 23-24. КНДР 6 (2-1-3) - б.з. 25. Ефіопія 3 (2-1-0) - б.з. 26. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з. 27. Грузія 4 +1 (2-0-2) 28. Куба 13 +2 (1-6-6; 1-5-5) 29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.з. 30. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з. 31-33. Словенія 5 (1-2-2) - б.з. 31-33. Норвегія 5 (1-2-2) - б.з. 31-33. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.з. 34. Туреччина 4 +1 (1-2-1; 0-2-1) 35-36. Болгарія 5 +1 (1-1-3; 1-1-2) 35-36. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з. 37. Фінляндія 3 (1-1-1) - б.з. 38-40. Таїланд 2 +1 (1-1-0; 1-0-0) 38-40. Естонія 2 (1-1-0) - б.з. 38-40. Монголія 2 (1-1-0) - б.з. 41. Бразилія 6 (1-0-5) - б.з. 42-44. Мексика 2 +1 (1-0-1; 0-0-1) 42-44. Індія 2 +1 (1-0-1; 1-0-0) 42-44. Аргентина 2 (1-0-1) - б.з. 45-48. Панама 1 (1-0-0) - б.з. 45-48. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.з. 45-48. Камерун 1 (1-0-0) - б.з. 45-48. Туніс 1 (1-0-0) - б.з. 49. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з. 50. Швеція 3 (0-3-0) - б.з. 51. Узбекистан 5 +1 (0-2-3; 0-1-3) 52-54. Литва 3 (0-1-2) - б.з. 52-54. Греція 3 (0-1-2) - б.з. 52-54. Австрія 3 (0-1-2) - б.з. По одному сріблу і одній бронзі - Хорватія, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (усі - б.з.) По одному сріблу - Домініканська Республіка (+1), Португалія, ПАР, Чилі, Малайзія, Сингапур, Еквадор, Тринідад і Тобаго, В`єтнам (усі - б.з.) П`ять бронз - Вірменія (б.з.) Три бронзи - Тайвань (+1) По одній бронзі - Ізраїль (+1), Венесуела (+1), Афганістан (+1), Латвія, Іран, Марокко, Єгипет, Таджикистан, Того (усі - б.з.)

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