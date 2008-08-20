Щодо українки в Пекіні порушили принципи допінг-контролю

Національний олімпійський комітет України заявляє про порушення принципу конфіденційності під час проведення допінг-контролю на Олімпіаді в Пекіні.

Як наголошується у заяві прес-служби НОК України, згідно зі статтею 13 Антидопінгових правил, що застосовуються на ХХІХ літніх Олімпійських іграх, Міжнародний олімпійський комітет, відповідна міжнародна федерація та НОК повинні вжити всіх заходів для збереження конфіденційності результатів допінг-контролю та осіб, залучених до цієї процедури, до моменту прийняття відповідного рішення виконкомом МОК та офіційного повідомлення про це шефа місії, президента або генерального секретаря НОК.

У заяві зазначається, що допінг-контроль на Олімпійських іграх в Пекіні здійснюється відповідно до Олімпійської Хартії та Антидопінгових правил. У порівнянні з Олімпійськими іграми в Афінах у Пекіні збільшено кількість тестувань на допінг з 3 тис. 600 до 4 тис. 500.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні агентство Ассошіейтед Пресс повідомило, що українська спортсменка Людмила БЛОНСЬКА може бути позбавлена срібної олімпійської медалі, завойованої на змаганнях з жіночого багатоборства, оскільки її тест на допінг виявився позитивним.

За даними АП, Міжнародний олімпійський комітет заявив про початок визначення дисциплінарної процедури щодо Л.БЛОНСЬКОЇ, яка прийшла другою після ще одної українки Наталії ДОБРИНСЬКОЇ в змаганнях з багатоборства минулої суботи (16 серпня).

Планується, що Дисциплінарна комісія і Виконавча рада МОК приймуть остаточне рішення в четвер.

Якщо звинувачення в застосування допінгу підтвердиться, в української спортсменки заберуть срібну медаль і виключать зі змагань.

Л.БЛОНСЬКУ через допінг вже відстороняли від участі в змаганнях на 2003-2005 роки. Якщо звинувачення у застосуванні допінгу підтвердиться вдруге, її дискваліфікують на все життя.