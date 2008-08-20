На Олімпіаді закінчилися змагання з легкої атлетики

*** Ямайський спринтер Усейн Болт став олімпійським чемпіоном в забігові на 200 метрів, встановивши новий світовий рекорд - 19,30 секунди. Раніше Болт виграв стометрівку, і теж зі світовим рекордом (9,69). Срібна нагорода спершу дісталася представникові Нідерландських Антильських островів Чурунді Мартіні (19,82 секунди), а бронза - американцеві Шону Кроуфорду (19,96 секунди). Проте пізніше Чуранді Мартіна був дискваліфікований за те, що під час забігу наступив на лінію між доріжками, відтак срібна медаль перейшла до Шона Кроуфорда, а бронзовим призером став ще один легкоатлет із США Волтер Дікс.

*** Ямайська легкоатлетка Мелані Вокер виборола золоту медаль на дистанції 400 метрів з бар`єрами. Вокер виграла забіг з новим олімпійським рекордом - 52,64 секунди. Друге місце посіла Шина Тоста із США, а бронза дісталася Таші Денверс з Великої Британії.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру