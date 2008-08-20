Експертам УЄФА розказали про демонтаж "Олімпійського"

Експерти УЄФА ознайомилися з ходом реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 18-19 серпня з метою інспектування ходу підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні перебувала експертна група на чолі з головою департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марком ТІММЕРОМ. Метою їхнього візиту було вивчення стану будівництва нових та реконструкції діючих стадіонів у приймаючих містах.

19 серпня експертна група ознайомилася з ходом реконструкції НСК "Олімпійський", де планується проведення фінального матчу Євро 2012.

Того ж дня до уваги експертів УЄФА був представлений проект реконструкції стадіону. Його презентацію провела німецька компанія GMP, з якою був підписаний договір на виконання проектних робіт з реконструкції НСК "Олімпійський".

Під час презентації Міністерством у справах сім`ї, молоді та спорту були представлені графіки виконання першочергових робіт з реконструкції НСК "Олімпійський". Зокрема, експерти УЄФА були проінформовані, що вже проведені топогеодезичні і геологічні вишукування, демонтовано 2 світло-інформаційних табло, чашу олімпійського вогню, завершуються роботи з демонтажу сидінь, першої освітлювальної опори, розпочато демонтаж другої освітлювальної опори та репортажно-інформаційного комплексу, тривають роботи з демонтажу торгівельно-розважального комплексу "Троїцький".

Експерти УЄФА також отримали вичерпні відповіді щодо процедури фінансування всіх етапів реконструкції стадіону.

Підводячи підсумки презентації, М.ТІММЕР відзначив якісне просування проекту реконструкції НСК "Олімпійський" за останній місяць. Він надав низку рекомендацій стосовно усіх вимог УЄФА до стадіонів класу "еліт", які необхідно врахувати під час реконструкції. Голова експертної групи зауважив, що оновлений НСК "Олімпійський" повинен відповідати всім вимогам УЄФА для проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія «Київміськбуд» визначена генеральним підрядником з демонтажних робіт на НКС «Олімпійський».

Як повідомив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, тендер з вибору генерального підрядника робіт з реконструкції НКС «Олімпійський» буде оголошений пізніше.

За його словами, згідно з проектом реконструкції і затвердженому графіку робіт реконструкція НСК «Олімпійський» буде завершена до 2010 року.

Розробку проектної документації щодо реконструкції стадіону здійснюває німецьке архітектурне бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Передбачено три стадії робіт. Перша – презентація концептуального проекту впродовж 60 днів. Друга – власне робочий проект, який повинен бути поданий впродовж 180 днів (паралельно здійснюватимуться будівельні роботи). Третій етап – робоча документація (паралельно супровід будівництва до 2010 року).