На Олімпіаді розіграні медалі з таеквондо

На Олімпіаді закінчилися сьогоднішні змагання з таеквондо.

*** Золоту нагороду в змаганнях з таеквондо у ваговій категорії до 58 кілограмів виборов мексиканець Гільєрмо Перес, перемігши у фіналі представника Домініканської республіки Юліса Габріеля Мерседеса. Бронзові медалі виграли Чу Му Єнь з Тайваню і афганець Рохулла Нікпаї.

Збірна Афганістану здобула свою першу медаль за всю історію участі в Олімпійських іграх (11 Олімпіад).

*** Китаянка Цзінюй У виграла золоту медаль з таеквондо у ваговій категорії до 49 кілограмів - вона перемогла Буттрі Пуєдпонг з Таїланду. Бронзові медалі здобули Даля Контрерас Ріверо з Венесуели та кубинка Дайнелліс Монтехо.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру