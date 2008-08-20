Ще одна медаль в України (додані фото)
12:40, 20 серпня 2008Спорт
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І знову вільна боротьба, і знову срібло
Український борець, який виступає у вільній боротьбі в категорії до 66 кг, Андрій Стадник одержує срібло олімпійського турніру, програвши у фінальній сутичці турецькому спортсменові Рамазану Сахину.
У фіналі Стадник виграв перший період - рахунок був нічийним (2:2), але українець став переможцем, оскільки провів прийом останнім. У другому періоді верх гору турок - 2:1. Третій відрізок сутички закінчився внічию (2:2), і за загальною кількістю очок (6:5) перемога була присуджена Сахину.
Бронзові медалі вибороли грузин Отар Тушишвілі та індієць Сушиль Кумар.
|Двобій закінчено. Фото AP
|Андрій Стадник, Рамазан Сахин, Отар Тушишвілі, Сушиль Кумар. Фото УНІАН
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