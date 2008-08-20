Ще одна медаль в України (додані фото)

Український борець, який виступає у вільній боротьбі в категорії до 66 кг, Андрій Стадник одержує срібло олімпійського турніру, програвши у фінальній сутичці турецькому спортсменові Рамазану Сахину.

У фіналі Стадник виграв перший період - рахунок був нічийним (2:2), але українець став переможцем, оскільки провів прийом останнім. У другому періоді верх гору турок - 2:1. Третій відрізок сутички закінчився внічию (2:2), і за загальною кількістю очок (6:5) перемога була присуджена Сахину.

Бронзові медалі вибороли грузин Отар Тушишвілі та індієць Сушиль Кумар.