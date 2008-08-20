В України можуть відібрати олімпійську медаль
Загрожує дискваліфікація назавжди
|Людмила БЛОНСЬКА
Як повідомляє агентство Асошиейтед Пресс, Міжнародний Олімпійський Комітет заявив про початок визначення дисциплінарної процедури щодо Л.БЛОНСЬКОЇ, яка прийшла другою після ще одної українки Наталії ДОБРИНСЬКОЇ в змаганнях з багатоборства в минулу суботу.
Планується, що дисциплінарна Комісія і виконавча рада МОК приймуть кінцеве рішення в четвер.
Якщо звинувачення в застосування допінгу підтвердиться, в української спортсменки заберуть її медаль, і виключать зі змагань.
БЛОНСЬКУ вже відстороняли від участі в змаганнях через допінг на 2003-2005 роки. Якщо звинувачення у застосуванні допінгу вдруге підтвердиться, її дискваліфікують на все життя.
На даний момент, уже 4 атлети були дискваліфіковані і викинуті зі змагань через позитивні тести на допінг.