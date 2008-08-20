Дві золоті медалі одержала російська збірна

Дві золоті медалі на 12-й день Олімпійських Ігор одержала російська збірна.

*** Росіянки Анастасія Давидова і Анастасія Єрмакова стали олімпійськими чемпіонками, посівши з 49, 917 бала перше місце в синхронному плаванні. Друге місце посіли іспанки Андреа Фуентес і Хемма Менгуаль (49,500). Бронзова медаль дісталася дуетові з Японії Сахо Нарада / Еміко Сузукі (48,917). Дарина Юшко і Ксенія з Сидоренко з 46,584 бала – на восьмому рядку.

*** Російська плавчиня Лариса Ільченко здобула золоту медаль Олімпіади-2008 на дистанції десять кілометрів на відкритій воді. Ільченко виграла заплив з результатом 1 година, 59 хвилин і 27 секунд. На фініші росіянка випередила двох спортсменок з Великобританії: Кері-Енн Пейн і Кассандрі Паттен, які посіли, відповідно, друге і третє місце. Українка Наталія Самородіна – на 23-му місці

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру