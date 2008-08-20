Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 11 комплектів нагород (список)

Починається 12-й день змагань

20 серпня на Олімпійських іграх в Пекіні будуть розіграні 11 комплектів нагород: 1. Плавання. Відкрита вода. 10 км. Жінки 2. Вітрильний спорт. Дошка "Містраль". Чоловіки 3. Вітрильний спорт. Дошка "Містраль". Жінки 4. Синхронне плавання. Дуети, довільна програма 5. Вільна боротьба. Вагова категорія до 66 кг. Чоловіки 6. Вільна боротьба. Вагова категорія до 74 кг. Чоловіки 7. Таеквондо. Вагова категорія до 49 кг. Жінки 8. Таеквондо. Вагова категорія до 58 кг. Чоловіки 9. Легка атлетика. Метання молота. Жінки 10. Легка атлетика. 200 м. Чоловіки 11. Легка атлетика. 400 м з бар`єрами. Жінки

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