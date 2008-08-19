До Євро-2012 треба створювати фан-зони

У Дніпропетровську до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде створено дві фан-зони для вболівальників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.

Зокрема, фан-зона буде облаштована безпосередньо біля стадіону футбольного клубу «Дніпро», на території військового містечка, яке рішенням сесії Дніпропетровської міськради вже прийнято у комунальну власність міста. Під фан-зоною заплановано збудувати підземний паркінг на 1,5 тис. автомобілів.

Друга фан-зона розташується в сквері поряд с будівлею Дніпропетровської облдержадміністрації, неподалік від стадіону.

У сквері будуть висаджені дерева, газони, клумби, оновлено фонтан та систему освітлення.

Серед нових конструкцій, які планується встановити в сквері – великий екран. Він використовуватиметься для трансляції футбольних матчів. У вихідні дні на екрані передбачається демонструвати програми для дітей та кінофільми „ретро” для людей старшого віку.

Обидві фан-зони будуть обладнані системою відеоспостереження.