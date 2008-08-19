Підсумки 11-го дня Олімпіади
Франція і Голландія дихають Україні в спину
За одинадцять днів змагань розіграно 205 комплектів нагород:
1. Китай - 76 медалей, за день +9 (43 золотих, 14 срібних, 19 бронзових; вчора було 39-14-14)
2. США - 79 +7 (26-26-27; 22-24-26)
3. Велика Британія 33 +6 (16-9-8; 12-7-8)
4. Австралія - 33 +4 (11-10-12; 8-10-11)
5. Німеччина 28 +5 (11-8-9; 9-7-7)
6. Росія 42 +6 (10-14-18; 8-13-15)
7. Південна Корея - 24 +1 (8-10-6; 8-9-6)
8. Японія - 22 +2 (8-6-8; 8-5-7)
9. Італія - 19 +1 (6-6-7; 6-6-6)
10. УКРАЇНА 17 +1 (5-4-8; 5-3-8) 11. Франція 29 +1 (4-11-14; 4-11-13)
12. Нідерланди 13 +1 (4-5-4; 3-5-4)
13. Румунія 8 (4-1-3) - без змін
14. Іспанія 9 +1 (3-4-2; 3-3-2)
15. Польща 8 +1 (3-4-1; 3-3-1)
16. Словаччина 4 (3-1-0) - б.з.
17. Канада 13 +4 (2-6-5; 2-3-4)
18. Кенія 8 +1 (2-4-2; 2-3-2)
19-20. Ямайка 5 +1 (2-3-0; 2-2-0)
19-20. Чехія 5 (2-3-0) - б.з.
21. Нова Зеландія 8 +2 (2-1-5; 2-1-3)
22-23. Данія 6 (2-1-3) - б.з.
22-23. КНДР 6 (2-1-3) - б.з.
24. Ефіопія 3 (2-1-0) - б.з.
25. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з.
26. Грузія 3 (2-0-1) - б.з.
27. Куба 11 (1-5-5) - б.з.
28. Білорусь 11 (1-3-7) - б.з.
29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.з.
30. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з.
31-33. Словенія 5 +1 (1-2-2; 1-1-2)
31-33. Норвегія 5 (1-2-2) - б.з.
31-33. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.з.
34. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з.
35. Болгарія 4 +1 (1-1-2; 1-1-1)
36. Фінляндія 3 (1-1-1) - б.з.
37-38. Естонія 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)
37-38. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.
38. Бразилія 6 (1-0-5) - б.з.
39. Аргентина 2 +1 (1-0-1; 1-0-0)
40-45. Панама 1 +1 (1-0-0; не було)
40-45. Бахрейн 1 +1 (1-0-0; не було)
40-45. Камерун 1 (1-0-0) - б.з.
40-45. Туніс 1 (1-0-0) - б.з.
40-45. Індія 1 (1-0-0) - б.з.
40-45. Таїланд 1 (1-0-0) - б.и
46. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з.
47. Швеція 3 (0-3-0) - б.з.
48. Туреччина 3 (0-2-1) - б.з.
49. Узбекистан 4 +1 (0-1-3; 0-1-2)
50-52. Литва 3 +2 (0-1-2; 0-0-1)
50-52. Греція 3 (0-1-2) - б.з.
50-52. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.
По одному сріблу і одній бронзі - Хорватія, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (усі - б.з.)
По одному сріблу - Португалія, ПАР, Чилі, Малайзія, Сингапур, Еквадор, Тринідад і Тобаго, В`єтнам (усі - б.з.)
П`ять бронз - Вірменія (б.з.)
Дві бронзи - Тайвань (б.з.)
По одній бронзі - Латвія (+1), Іран (+1), Марокко, Єгипет, Мексика, Таджикистан, Того (усі - б.з.)