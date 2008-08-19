Підсумки 11-го дня Олімпіади

Франція і Голландія дихають Україні в спину

За одинадцять днів змагань розіграно 205 комплектів нагород: 1. Китай - 76 медалей, за день +9 (43 золотих, 14 срібних, 19 бронзових; вчора було 39-14-14) 2. США - 79 +7 (26-26-27; 22-24-26) 3. Велика Британія 33 +6 (16-9-8; 12-7-8) 4. Австралія - 33 +4 (11-10-12; 8-10-11) 5. Німеччина 28 +5 (11-8-9; 9-7-7) 6. Росія 42 +6 (10-14-18; 8-13-15) 7. Південна Корея - 24 +1 (8-10-6; 8-9-6) 8. Японія - 22 +2 (8-6-8; 8-5-7) 9. Італія - 19 +1 (6-6-7; 6-6-6) 10. УКРАЇНА 17 +1 (5-4-8; 5-3-8) 11. Франція 29 +1 (4-11-14; 4-11-13) 12. Нідерланди 13 +1 (4-5-4; 3-5-4) 13. Румунія 8 (4-1-3) - без змін 14. Іспанія 9 +1 (3-4-2; 3-3-2) 15. Польща 8 +1 (3-4-1; 3-3-1) 16. Словаччина 4 (3-1-0) - б.з. 17. Канада 13 +4 (2-6-5; 2-3-4) 18. Кенія 8 +1 (2-4-2; 2-3-2) 19-20. Ямайка 5 +1 (2-3-0; 2-2-0) 19-20. Чехія 5 (2-3-0) - б.з. 21. Нова Зеландія 8 +2 (2-1-5; 2-1-3) 22-23. Данія 6 (2-1-3) - б.з. 22-23. КНДР 6 (2-1-3) - б.з. 24. Ефіопія 3 (2-1-0) - б.з. 25. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з. 26. Грузія 3 (2-0-1) - б.з. 27. Куба 11 (1-5-5) - б.з. 28. Білорусь 11 (1-3-7) - б.з. 29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.з. 30. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з. 31-33. Словенія 5 +1 (1-2-2; 1-1-2) 31-33. Норвегія 5 (1-2-2) - б.з. 31-33. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.з. 34. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з. 35. Болгарія 4 +1 (1-1-2; 1-1-1) 36. Фінляндія 3 (1-1-1) - б.з. 37-38. Естонія 2 +1 (1-1-0; 0-1-0) 37-38. Монголія 2 (1-1-0) - б.з. 38. Бразилія 6 (1-0-5) - б.з. 39. Аргентина 2 +1 (1-0-1; 1-0-0) 40-45. Панама 1 +1 (1-0-0; не було) 40-45. Бахрейн 1 +1 (1-0-0; не було) 40-45. Камерун 1 (1-0-0) - б.з. 40-45. Туніс 1 (1-0-0) - б.з. 40-45. Індія 1 (1-0-0) - б.з. 40-45. Таїланд 1 (1-0-0) - б.и 46. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з. 47. Швеція 3 (0-3-0) - б.з. 48. Туреччина 3 (0-2-1) - б.з. 49. Узбекистан 4 +1 (0-1-3; 0-1-2) 50-52. Литва 3 +2 (0-1-2; 0-0-1) 50-52. Греція 3 (0-1-2) - б.з. 50-52. Австрія 3 (0-1-2) - б.з. По одному сріблу і одній бронзі - Хорватія, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (усі - б.з.) По одному сріблу - Португалія, ПАР, Чилі, Малайзія, Сингапур, Еквадор, Тринідад і Тобаго, В`єтнам (усі - б.з.) П`ять бронз - Вірменія (б.з.) Дві бронзи - Тайвань (б.з.) По одній бронзі - Латвія (+1), Іран (+1), Марокко, Єгипет, Мексика, Таджикистан, Того (усі - б.з.)

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