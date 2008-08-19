На Олімпіаді закінчилися змагання з легкої атлетики

На Олімпіаді закінчилися сьогоднішні змагання з легкої атлетики у 5 видах

*** Російський легкоатлет Андрій Сильнов приніс збірній Росії десяту золоту медаль Олімпіади-2008, вигравши турнір із стрибків у висоту. Срібну нагороду здобув британець Джермейн Мейсон, а бронза дісталася ще одному представникові Росії Ярославу Рибакову.

*** Естонський легкоатлет Герд Кантер виграв змагання з метання диска і приніс своїй збірній першу золоту медаль. Кантер показав результат 68,82 метра. Срібну нагороду здобув поляк Петро Малаховський, а бронза дісталася спортсменові з Литви Віргіліусу Алекне. Малаховський послав снаряд на 67,82 метра, Алекне - на 67,79.

*** Рашид Рамзі, виступаючи за збірну Бахрейну, виграв золоту медаль Ігор-2008 в забігу на 1500 метрів. Він подолав дистанцію за 3 хвилини, 32,94 секунди. Медаль легкоатлета стала першою нагородою збірної Бахрейну.

*** Рашид Рамзі, виступаючий за збірну Бахрейна, виграв золоту медаль Ігор-2008 у забігу на 1500 метрів. Він подолав дистанцію за 3 хвилини, 32,94 секунди. Медаль легкоатлета стала першою нагородою збірної Бахрейна.

*** Американська спортсменка Дон Харпер виборола золоту медаль на дистанції 100 метрів з бар`єрами. Американка виграла забіг з результатом 12,54 секунди. Друге місце посіла австралійка Селлі Маклеллан, а третьою фінішну риску перетнула Прісцилла Лопес-Скліп з Канади.

*** Британська легкоатлетка Крістін Охуругу стала олімпійською чемпіонкою в бігові на 400 метрів. Охуругу подолала дистанцію за 49,62 секунди. Друге місце посіла Шеріка Вільямс (Ямайка), а третє - Саня Річардс (США).

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру