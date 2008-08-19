Розіграно ще дві медалі Олімпіади

*** Китайський спортсмен Чун Хе виграв золоту нагороду Олімпіади-2008 в змаганнях із стрибків у воду з триметрового трампліну в індивідуальному заліку. Після шістьх спроб Хе набрав суму 572,90 балу. Володарем бронзи став його співвітчизник Кай Кін, чий виступ судді оцінили в 536,65 бала. Срібло Ігор-2008 дісталося канадцеві Александру Деспаті (536,65).

*** Голландська наїзниця Анке ван Грунсвен виборола золото в змаганнях з виїздки в індивідуальному заліку. Спортсменка, виступаюча на коні на кличку Салінеро, змогла набрати 78,680 очка. Срібну і бронзову медалі виграли німкені: Ізабель Верт (кінь Сачмо) посіла друге місце, а Хайке Кеммер (Бонапарт) стала третьою.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру