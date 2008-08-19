Розіграні золоті медалі в штанзі й на батуті
16:38, 19 серпня 2008Спорт
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Німеччина, Китай
Закінчилися змагання на батуті й важкоатлетичному помості
*** Німецький важкоатлет Маттіас Штайнер, що здобув золото Олімпіади-2008 у ваговій категорії понад 105 кілограмів, узяв вагу 461 кілограм. Російський штангіст Євген Чигишев виграв срібну медаль (460) Третім став латиш Віктор Щербатих .
*** Чемпіоном Олімпіади-2008 у стрибках на батуті серед чоловіків став китайський спортсмен Чуньлон Лу, який набрав за сумою вправ 41 бал. Другий китайський атлет, Дон Дон, який закінчив змагання з результатом 40,60 бала, виграв бронзову нагороду Ігор у Пекіні. Срібна медаль дісталася канадцеві Джейсону Бернетту (40,70 бала).
За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру
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