На Олімпіаді закінчилися змагання з гімнастики

*** Золото і срібло у вправах на колоді здобули американки Шон Джонсон і Настя Люкін. Китаянка Фей Чен виграла бронзову медаль. Джонсон одержала оцінку 16,225 бала, Люкін - 16,025 бала, а Фей Чен – 15,950 бала.

*** Китайський гімнаст Сяопен Лі виборов золото Ігор-2008 у вправах на паралельних брусах, заробивши 16,450 бала. Друге місце посів спортсмен з Південної Кореї Ю Вон Чхоль (16,250). Бронзовим призером став гімнаст з Узбекистану Антон Фокін (16,200).

*** Китайський спортсмен Кай Цзоу здобув золото в останньому виді олімпійської гімнастики - у вправах на щаблині, набравши 16,200 бала. Срібним призером Ігор-2008 став американець Джонотан Хортон (16,175). Бронза дісталася німцеві Фабіану Гамбухену (15,875).

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру