На Олімпіаді закінчилися змагання на велотреку

*** Велогонщица з Великобританії Вікторія Пенделтон здобула золото Олімпіади-2008 в спринті. Срібною медалісткою Ігор стала спортсменка з Австралії Анна Мірс. Третьою фінішувала китайська велогонщиця Шуан Гуо.

*** Британський велогонщик Кріс Хой виборов золото Олімпіади-2008 в змаганнях з велотреку в спринтерському заїзді. Друге місце в спринті посів співвітчизник Хоя Кенні Джейсон. Бронзовим призером в олімпійському спринті став французький велогонщик Мікаель Бурген.

*** Золото Ігор-2008 у велотреку в дисципліні медісон здобули аргентинці Хуан Естебан Куручет і Вальтер Фернандо Перес. Срібло дісталося команді Іспанії. Російські велогонщики Михайло Ігнатьев і Олексій Марков виграли бронзові медалі.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру