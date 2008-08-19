Ще одна медаль в України (додані фото)
13:33, 19 серпня 2008Спорт
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Срібло у вільній боротьбі
*** Василь Федоришин, виступаючи у ваговій категорії до 60 кілограмів, виграв срібну медаль у вільній боротьбі. У фіналі Федоришин поступився росіянинові Мавлету Батирову. Бронзові медалі здобули японець Кенічі Юмото та іранець Сейєдморад Мохаммаді.
|Василий Федоришин, Мавлет Батыров, Кеничи Юмото и Сейедморад Мохаммади
*** Золоту медаль у вільній боротьбі, у ваговій категорії до 55 кілограмів виборов 21-річний американець Хенрі Седжудо, який переміг у фіналі японського борця Томохіро Матсунагу. Третій - російський борець Бесик Кудухов, який переміг Ділшода Мансурова з Узбекистану.
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