Ще одна медаль в України (додані фото)

13:33, 19 серпня 2008
Спорт
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Срібло у вільній боротьбі

*** Василь Федоришин, виступаючи у ваговій категорії до 60 кілограмів, виграв срібну медаль у вільній боротьбі. У фіналі  Федоришин поступився  росіянинові Мавлету Батирову. Бронзові медалі здобули японець Кенічі Юмото та іранець Сейєдморад Мохаммаді.

Василь Федоришин

Василь Федоришин

Василий Федоришин, Мавлет Батыров, Кеничи Юмото и Сейедморад Мохаммади

*** Золоту медаль у вільній боротьбі, у ваговій категорії до 55 кілограмів виборов 21-річний американець Хенрі Седжудо, який переміг у фіналі японського борця Томохіро Матсунагу. Третій - російський борець Бесик Кудухов, який переміг Ділшода Мансурова з Узбекистану.

 

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