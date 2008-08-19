Ще одна медаль в України (додані фото)

*** Василь Федоришин, виступаючи у ваговій категорії до 60 кілограмів, виграв срібну медаль у вільній боротьбі. У фіналі Федоришин поступився росіянинові Мавлету Батирову. Бронзові медалі здобули японець Кенічі Юмото та іранець Сейєдморад Мохаммаді.

*** Золоту медаль у вільній боротьбі, у ваговій категорії до 55 кілограмів виборов 21-річний американець Хенрі Седжудо, який переміг у фіналі японського борця Томохіро Матсунагу. Третій - російський борець Бесик Кудухов, який переміг Ділшода Мансурова з Узбекистану.