Перші результати 11-го дня Олімпіади

З ранку 19 серпня в Пекіні розіграно три комплекти олімпійських медалей. Всього за день будуть розіграні 20 комплектів.

*** Британський яхтсмен Пол Гудісон став олімпійським чемпіоном з вітрильного спорту в класі "лазер". У гонці Гудісон прийшов до фінішу сьомим, але за рахунок малої кількості штрафних очок випередив усіх конкурентів. Друге місце посів словенський Василь Збогар, а бронза дісталася італійцеві Дієго Ромеро.

*** У фіналі олімпійської вітрильної гонки в класі "лазер радіал" перемогу отримала американська спортсменка Анна Таннікліфф. Срібною медалісткою стала литовська яхтсменка Гінтаре Волунгевісюйте. Бронзову нагороду Олімпіади-2008 здобула китайська спортсменка Ліцзя Сюй.

*** Німець Ян Фродено виграв золоту медаль у тріатлоні. Фродено отримав перемогу з результатом 1 година, 48 хвилин і 53 секунди. Друге місце посів канадець Саймон Вітфілд, а бронзову нагороду здобув Біван Догерті з Нової Зеландії.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру