До програми Олімпіади час включити жіночий бокс

Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA) запропонувала включити до олімпійської програми змагання з жіночого боксу. Перші олімпійські поєдинки планується провести на літніх Іграх 2012 року, які пройдуть в Лондоні, повідомляє Associated Press.

Представники AIBA повідомили, що спільно з Міжнародним Олімпійським комітетом (МОК) остаточно допрацюють правила проведення турніру з жіночого боксу до грудня 2008 року.

Президент AIBA Чин-Куо У заявив, що рівень аматорського жіночого боксу зріс настільки, що асоціація ухвалила рішення про включення його до програми Олімпіад.

Кваліфікаційний олімпійський відбір серед жінок, що займаються аматорським боксом, проходитиме під час світової першості та національних чемпіонатів. З січня 2009 року на аматорських жіночих турнірах з боксу під егідою AIBA будуть введені правила, за якими пройде і турнір Олімпіади-2012. Бій складатиметься з чотирьох раундів по дві хвилини. Крім того, планується скоригувати ліміти ваги в 11 категоріях, наблизивши їх до чоловічих стандартів.

Лента.ру