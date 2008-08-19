Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 20 комплектів нагород (список)

Починається 11-й день змагань

19 серпня на Олімпійських іграх в Пекіні будуть розіграні 20 комплектів нагород 1. Тріатлон. Чоловіки 2. Вітрильний спорт. Клас "Лазер". Чоловіки 3. Вітрильний спорт. Клас "Лазер". Жінки 4. Важка атлетика. Вагова категорія понад 105 кг. Чоловіки 5. Вільна боротьба. Вагова категорія до 55 кг. Чоловіки 6. Вільна боротьба. Вагова категорія до 60 кг. Чоловіки 7. Велотрек. Медісон. Чоловіки 8. Велотрек. Спринт. Жінки 9. Велотрек. Спринт. Чоловіки 10. Спортивна гімнастика. Бруси. Чоловіки 11. Спортивна гімнастика. Колода. Жінки 12. Спортивна гімнастика. Перекладина. Чоловіки 13. Батут. Індивідуальні стрибки. Чоловіки 14. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Чоловіки 15. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Чоловіки 16. Легка атлетика. Диск. Чоловіки 17. Легка атлетика. 400 м. Жінки 18. Легка атлетика. 100 м з бар`єрами. Жінки 19. Легка атлетика. 1500 м. Чоловіки 20. Кінний спорт. Особиста першість. Виїздка

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter