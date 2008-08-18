Підсумки 10-го дня Олімпіади
Останніми змагалися вершники
*** Команда США у складі Лори Краут (кінь Седрік), Бізі Мадден (Аутентік), Вілл Сімпсон (Карлссон фом Дач), Маклейн Ворд (Сапфір) добилася золотих медалей у конкурі. Срібло - у канадських вершників, бронза - у норвежців.
Таким чином, за десять днів змагань розіграно 185 комплектів нагород:
1. Китай - 67 медаль, за день +6 (39 золотих, 14 срібних, 14 бронзових; вчора було 35-13-13)
2. США - 72 +7 (22-24-26; 19-21-25)
3. Велика Британія 27 +2 (12-7-8; 11-6-8)
4. Австралія - 33 +4 (11-10-12; 8-10-11)
5. Німеччина 23 +2 (9-7-7; 9-6-6)
6. Росія 36 +5 (8-13-15; 7-12-12)
7. Південна Корея - 23 +1 (8-9-6; 8-9-5)
8. Японія - 20 (8-5-7) - без змін
9. Італія - 18 (6-6-6) - б.з.
10. УКРАЇНА 16 +2 (5-3-8; 5-3-6)11. Франція 28 +3 (4-11-13; 4-9-12)
12. Румунія 8 (4-1-3) - б.з.
13. Нідерланди 12 +2 (3-5-4; 2-4-4)
14. Іспанія 8 +2 (3-3-2; 3-2-1)
15. Польща 7 +1 (3-3-1; 2-3-1)
16. Словаччина 4 (3-1-0) - б.з.
17. Канада 9 +2 (2-3-4; 2-1-4)
18. Кенія 7 +4 (2-3-2; 0-2-1)
19. Чехія 5 (2-3-0) - б.з.
20. Ямайка 4 (2-2-0) - б.з.
21-23. Данія 6 +2 (2-1-3; 1-0-3)
21-23. Нова Зеландія 6 +1 (2-1-3; 2-1-2)
21-23. КНДР 6 (2-1-3) - б.з.
24. Ефіопія 3 (2-1-0) - б.з.
25. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з.
26. Грузія 3 (2-0-1) - б.з.
27. Куба 11 +3 (1-5-5; 1-3-4)
28. Білорусь 11 +1 (1-3-7; 0-3-7)
29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.з.
30. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з.
31-32. Норвегія 5 +1 (1-2-2; 1-2-1)
31-32. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.з.
33. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з.
34. Словенія 4 (1-1-2) - б.з.
35-36. Болгарія 3 (1-1-1) - б.з.
35-36. Фінляндія 3 (1-1-1) - б.з.
37. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.
38. Бразилія 6 +1 (1-0-5; 1-0-4)
39-43. Панама 1 +1 (1-0-0; не було)
39-43. Камерун 1 (1-0-0) - б.з.
37-43. Туніс 1 (1-0-0) - б.з.
37-43. Індія 1 (1-0-0) - б.з.
37-43. Таїланд 1 (1-0-0) - б.з.
44. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з.
45. Швеція 3 (0-3-0) - б.з.
46. Туреччина 3 (0-2-1) - б.з.
47-49. Узбекистан 3 +1 (0-1-2; 0-1-1)
47-49. Греція 3 (0-1-2) - б.з.
47-49. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.
По одному сріблу і одній бронзі - Хорватія, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (всі - б.з.)
По одному сріблу - Португалія (+1), ПАР (+1); Чилі, Малайзія, Сингапур, Еквадор, Естонія, Тринідад і Тобаго, В`єтнам (всі - б.з.)
П`ять бронз - Вірменія (б.з.)
Дві бронзи - Тайвань (б.з.)
По одній бронзі - Марокко (+1), Аргентина, Єгипет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того (всі - б.з.)