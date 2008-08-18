На Олімпіаді закінчилися змагання з легкої атлетики

На Олімпіаді закінчилися сьогоднішні змагання з легкої атлетики

*** Американська легкоатлетка Стефані Браун Трафтон виборола золоту медаль Ігор-2008 у змаганнях з метання диска. Вона змогла відправити снаряд на 64,74 метра. Срібну нагороду виграла кубинка Яреліс Барріос, показавши результат 63,64 метра. Бронзовою медалісткою стала українська спортсменка Олена Антонова (62,59 метра).

*** В олімпійському фінальному забігу на 3000 метрів з перешкодами кенійські легкоатлети здобули дві медалі. Золото виграв Брімін Кіпроп Кіпруто, який подолав дистанцію за 8 хвилин, 10,34 секунди. Річард Кіпкембой Матілонг став бронзовим призером Ігор-2008, фінішувавши за 8 хвилин, 11,01 секунди. Срібло дісталося французькому бігунові Махіеддіну Мехіссі (8 хвилин 10,49 секунди).

*** Російська легкоатлетка Олена Ісинбаєва здобула золоту медаль Олімпіади-2008 у стрибках з жердиною. Друге місце посіла Дженніфер Стучинські із США, а бронзова нагорода дісталася ще одній росіянці Світлані Феофановій. Для перемоги Ісинбаєвій виявилося достатньо взяти планку на висоті 4,85 метра.

*** Панамський легкоатлет Ірвінг Саладіно приніс своїй команді перше золото Олімпіади-2008. 18 серпня Саладіно виграв змагання із стрибків у довжину з результатом 8,34 метра. Срібну нагороду здобув Хотсо Мокунаак з ПАР, а бронзу - кубинець Ібраїм Камехо.

*** Кенійська спортсменка Памела Джелімо виграла золоту медаль Олімпіади в бігову на 800 метрів. Африканська спортсменка показала результат 1 хвилина, 54,87 секунди. Друге місце посіла ще одна кенійка Джанет Джепкосгеї Бусьєнеї, а бронзова медаль дісталася Хасні Бенхассі з Марокко.

*** Американські легкоатлети взяли три медалі Олімпіади-2008 в бігу на 400 метрів з бар`єрами. Анджело Тейлор виграв золото і встановив особистий рекорд, подолавши дистанцію за 47,25 секунди. Керрон Клемент став другим, показавши результат 47,98 секунди. Бронза Ігор-2008 дісталася Бершону Джексону (48,06 секунди).

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру