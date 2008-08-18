На Олімпіаді розігране золото на батуті, в штанзі та пінг-понзі

*** Китаянка Веньна Хе стала олімпійською чемпіонкою в стрибках на батуті. Китайська спортсменка вийшла у фінал з кращим результатом і у вирішальному турнірі також стала першою з результатом 37,8 бала. Друге місце посіла спортсменка з Канади Карен Кокберн (37 балів рівно), а третьою стала Катерина Хілько з Узбекистану (36,9 балу). Українка Олена Мовчан - четверта (36,6).

*** Білоруський важкоатлет Андрій Арамнов виборов золото і встановив світовий рекорд у сумі двох вправ в змаганнях з важкої атлетики серед чоловіків у ваговій категорії до 105 кг. У ривку спортсмен підняв 200 кілограмів, а в поштовху - 236. Для збірної Білорусії його нагорода стала першою медаллю вищої вартості на Іграх у Пекіні.

Російські спортсмени здобули дві медалі: Дмитро Клоков і Дмитро Лапіков стали срібним і бронзовим призерами з результатами, відповідно, 423 (193+230) і 420 (190+230) кг

*** Чоловіча збірна Китаю з настільного тенісу виграла золото в чоловічому командному турнірі. У фіналі китайці перемогли німців з рахунком 3:0. Олімпійськими чемпіонами стали Хао Ван, Ліцинь Ван і Лін Ма. Бронзові медалі - у спортсменів з Південної Кореї.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру