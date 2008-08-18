На Олімпіаді закінчилися змагання з гімнастики

*** Китайський гімнаст Ібін Чен став олімпійським чемпіоном у вправах на кільцях, вигравши змагання з результатом 16,600 бала. Друге місце посів чемпіон Ігор-2008 в абсолютній першості китаєць Ян Вей (16,425 бала), а бронзову нагороду виборов українець Олександр Воробйов, набравши 16,325 бала.

*** Китайська гімнастка Кисинь Хе здобула золоту медаль Ігор-2008 в змаганнях на брусах. Її нагорода стала сьомим золотом китайських гімнастів на Олімпіаді в Пекіні. За свій виступ Хе одержала 16,725 бала. Таку ж оцінку поставили срібній медалістці американці Насті Люкін, проте за правилами турніру вона стала другою. Третє місце посіла китаянка Ілінь Ян, набравши 16,650 бала.

*** Польський гімнаст Лежек Бланик виграв золоту медаль Олімпіади-2008 у змаганнях в опорному стрибку. Срібло взяв француз Тома Буель. Російський гімнаст Антон Голоцуцков виграв бронзову медаль.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру