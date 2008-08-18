На Олімпіаді закінчилися змагання у вітрильних гонках і на велотреку

*** У фінальній олімпійській парусній гонці в класі "470" перемогу отримали австралійські спортсменки Теса Паркинсон та Еліза Речичи. Другими фінішували яхтсменки з Голландії Марселін де Конінг і Лобке Беркхут. Бронзові медалі Ігор-2008 виграв бразильський дует Фернанда Олівейра й Ізабель Суон.

*** Голландська велогонщиця Маріана Вос виграла гонку по очках на олімпійському треку. Для Нідерландів це золото стало третім на Іграх. Срібну медаль здобула кубинка Йоанка Гонсалес. Бронзову нагороду виборола іспанська спортсменка Лейре Олаберріа. Українка Леся Калитовська - п`ята.

*** Збірна Великобританії здобула золоті медалі на велотреку в командній гонці переслідування. Британці виграли заїзд з світовим рекордом - 3 хвилини, 53,314 секунди. Срібні медалі здобула команда Данії, а бронзові нагороди дісталися австралійським велогонщикам.

Олімпійськими чемпіонами стали Едвард Кленсі, Герейнт Томас, Пол Меннінг і Бредлі Віггиіс. Цікаво, що востаннє британські велогонщики перемагали в командному переслідуванні 1908 року, коли Олімпіада була в Лондоні.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру