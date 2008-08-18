Лондонський клуб відмовився купувати Аршавіна

Лондонський футбольний клуб "Тоттенхем" відмовився від купівлі форварда пітерського "Зеніта" і збірної Росії Андрія Аршавіна. Про це повідомляє ВВС Sport. Аршавін неодноразово заявляв про бажання піти в "Тоттенхем", але англійці не змогли домовитися з керівництвом "Зеніта" про перехід гравця.

Раніше форвард досяг угоди з лондонським клубом про умови особистого контракту, але пітерці відмовилися продавати футболіста, після чого агент Аршавіна Денніс Лахтер заявив, що "Зеніт" поводиться з гравцем як з рабом.

Після Євро-2008 інтерес до Аршавіну, який був визнаний одним з кращих гравців турніра, проявляла іспанська "Барселона", а також англійські "Челсі" і "Арсенал", але "Зеніт" відхилив усі пропозиції.

"Тоттенхем" як і раніше зацікавлений в придбанні форварда, але серед тих, хто розглядається керівництвом клубу кандидатури Аршавіна немає. Лондонці можуть купити нападаючого однієї з іспанських команд: Дієго Форлана з "Атлетіко", Дієго Міліто з "Сарагоси" або Фредеріка Кануте з "Севільі". Також "Тоттенхем" цікавиться форвардом англійського "Блекберна" Роке Сантакрусом.

Крім того, якийсь час тому "Тоттенхем" виявляв цікавість до форварда "Спартака" і збірної Росії Романа Павлюченка. Павлюченко заявив виданню "Спорт-Експрес", що домовився з лондонцями про умови особистого контракту. Проте наразі невідомо, чи погодиться "Спартак" відпустити свого нападаючого в англійський клуб.

Лента.ру