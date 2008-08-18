Луческу визнав «непростиму слабкість»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу визнав, що домашня нічия з рахунком 2:2 з «Металістом» в матчі 5 туру Чемпіонату України 17 серпня стала результатом «грубих помилок» і «непростимної слабкості» «гірників». Про це Луческу сказав на прес-конференції після матчу.

«Ми допустили грубі помилки, і після першого тайму довелося відігравати два голи. Забивши перший м`яч зі штрафного, «Металіст», звичайно, повністю «сів» в оборону. Нам протистояла добре організована, дисциплінована команда», - цитує Луческу офіційний сайт ФК "Шахтар".

«У цій грі було видно, що ті гравці, які не є основними, поки не можуть претендувати на місце в основному складі. Перед поєдинком я сказав своїм футболістам: «Забудьте ті перемоги, яких ми добивалися в матчах з «Металістом» вдома, і пригадайте 2004 рік, коли вони змогли забити гол і весь другий тайм практично не грали, всіма способами прагнучи відібрати очки». Те ж саме відбулося і сьогодні», - констатував Луческу.

Луческу розкритикував гру окремих футболістів команди, зокрема, Кравченка, за якого «були заплачені пристойні гроші». «Чекав більшого від нього, він обігравав суперника зі статичних положень. Не можу сказати, що з ним. Можливо, стрес... Але гравець його таланту повинен серйозно подумати про свою кар`єру», - підкреслив Луческу.

Наставник «гірників» акцентував, що якщо він критикує гравця на прес-конференції, «це має бути сигнал для нього». «Я оцінюю гру футболістів публічно і чекаю від них реакції. Якби мене якийсь гравець не цікавив, я б не обговорював його. Просто відсунув убік і все. Потрібно постійно шукати можливості для стимулювання гравців», - вказав Луческу.

«Молоді футболісти, які прийшли в команду, повинні володіти психологією переможця. Ці п`ять ігор наштовхують мене на думку, що потрібно повертатися до складу минулого сезону. Від футболістів потрібні постійне зростання і вдосконалення», - сказав Луческу.

На питання, чи буде «Шахтар» купувати нових футболістів до закриття літнього трансферного вікна, Луческу відповів: «Не думаю, що нам потрібні гравці. Попереду у нас матч із загребським «Динамо»... Наші футболісти повинні зрозуміти, що «Шахтар» - це машина, яка виграє кожну гру у всіх змаганнях, в яких бере участь. Якщо гравці не виходять на полі з такою думкою, то вони повинні зрозуміти, що не підходять нам».

Остров