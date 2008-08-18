Перші результати 10-го дня Олімпіади

*** Новозеландка Ема Сноусілл здобула золоту медаль пекінської Олімпіади в тріатлоні, подолавши дистанцію за 1 годину, 56 хвилин і 27 секунд. Ще одна спортсменка з Нової Зеландії Ема Моффатт завоювала бронзову нагороду, а срібна медаль дісталася Ванессі Фернандеш з Португалії.

Після запливу на півтора кілометри і велогонки на 40 кілометрів кілька спортсменок ішли щільною групою, але Сноусилл вдалося вийти в лідери впродовж забігу на 10 кілометрів. У результаті її перевага над Фернандеш склала хвилину і сім секунд.

Золото Сноусилл стало для збірної Нової Зеландії вже третім на Олімпіаді-2008. Фернандеш принесла команді Португалії першу медаль Ігор у Пекіні.

*** Австралійські яхтсмени Натан Вілмот і Малколм Пейдж вибороли золоті медалі в чоловічих змаганнях в класі "470". Друге місце посіли британці Нік Роджерс і Джо Гленфілд, а бронзові нагороди дісталися французам Ніколя Шарбоньє і Олів`є Боссе.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру