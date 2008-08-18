Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 18 комплектів нагород (список)

Починається 10-й день змагань

18 серпня на Олімпійських іграх в Пекіні будуть розіграні 18 комплектів нагород 1. Тріатлон. Жінки. 2. Важка атлетика. Вагова категорія до 105 кг. Чоловіки 3. Велотрек. Гонка по очках. Жінки 4. Велотрек. Командна гонка переслідування. Чоловіки 5. Спортивна гімнастика. Кільця. Чоловіки 6. Спортивна гімнастика. Опорний стрибок. Чоловіки 7. Спортивна гімнастика. Бруси. Жінки 8. Настільний теніс. Командний залік. Чоловіки 9. Батут. Індивідуальні стрибки. Жінки 10. Вітрильний спорт. Клас "470". Чоловіки 11. Вітрильний спорт. Клас "470". Жінки 12. Легка атлетика. Диск. Жінки 13. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Жінки 14. Легка атлетика. Стрибки в довжину. Чоловіки 15. Легка атлетика. 3000 м з перешкодами. Чоловіки 16. Легка атлетика. 800 м. Жінки. 17. Легка атлетика. 400 м з бар`єрами. Чоловіки 18. Кінний спорт. Командна першість. Конкур

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