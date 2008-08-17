Результати 5-го туру Чемпіонату України з футболу

Відбулися завершальні матчі 5-го туру Чемпіонату України з футболу.

Динамо - Металург З 2:0 (Бангура 11, Алієв 45)

Іллічівець - Дніпро 1:2 (Беганський 10 - Назаренко 9, Калиниченко 66)

Шахтар - Металіст 2:2 (Брандао 53, Брандао 75 пен. - Коельо 18, Бордіян 45).

Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі:

Кривбас - Карпати 1:1

ФК Львів - Ворскла 0:0

Зоря - Металлург Д 0:2

ФК Харків - Чорноморець 1:1

Таврія - Арсенал 3:1

Підсумуємо. Металург Д - на чолі таблиці з абсолютними 15 очками. З натяжкою можна сказати, що до нього наближається (принаймні, не відстає) Динамо - 10 очок. У Металіста - 9 очок, у Ворскли і Дніпра - по 8. Так намалювалася лідерська група.

А так намалювалися "міцні середняки": 7 очок - Чорноморець, по 6 очок - Шахтар, Арсенал, Зоря, по 5 - Металург З, ФК Львів, Кривбас, Карпати.

Таврія - 4, ФК Харків і Іллічівець - по 3.