Результати 1-го туру англійської Прем'єр-ліги

У лідерів - в цілому без несподіванок

Дочекалися... Почався чемпіонат Англії з футболу. Сьогодні грали: Челсі - Портсмут 4:0 (Коул 12, Анелька 25, Лемпард 45 пен., Деку 89) Астон Вілла - МСіті 4:2 (Кар`ю 47, Агбонлахор 69, 74, 76 - Елано 64 пен., Чорлука 89) МЮ - Ньюкасл 1:1 (Флетчер 24 - Мартінс 22) Вчора були зіграні матчі : Арсенал - Вест Бромвіч 1:0 (Насрі 4) Евертон - Блекберн 2:3 (Артета 45, Якубу 64 - Данн 22, Санта Крус 66, Оойєр 90) Міддлсбро - Тоттенхем 2:1 (Вітер 71, Мідо 86 - Хут 90, автогол) Болтон - Стик Сіті 3:1 (Стейссон 34, К.Девіс 41, Ельмандер 45 - Фуллер 90) Халл Сіті - Фулхем 2:1 (Джеованні 22, Фолан 81 - Кі-Хьон 8) Вест Хем - Віган 2:1 (Аштон 3, 10 - Закі 47) Сандерленд - Ліверпуль 0:1 (Торрес 83)

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