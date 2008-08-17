Результати 1-го туру англійської Прем'єр-ліги
20:32, 17 серпня 2008Спорт
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У лідерів - в цілому без несподіванок
Дочекалися... Почався чемпіонат Англії з футболу.
Сьогодні грали:
Челсі - Портсмут 4:0 (Коул 12, Анелька 25, Лемпард 45 пен., Деку 89)
Астон Вілла - МСіті 4:2 (Кар`ю 47, Агбонлахор 69, 74, 76 - Елано 64 пен., Чорлука 89)
МЮ - Ньюкасл 1:1 (Флетчер 24 - Мартінс 22)
Вчора були зіграні матчі :
Арсенал - Вест Бромвіч 1:0 (Насрі 4)
Евертон - Блекберн 2:3 (Артета 45, Якубу 64 - Данн 22, Санта Крус 66, Оойєр 90)
Міддлсбро - Тоттенхем 2:1 (Вітер 71, Мідо 86 - Хут 90, автогол)
Болтон - Стик Сіті 3:1 (Стейссон 34, К.Девіс 41, Ельмандер 45 - Фуллер 90)
Халл Сіті - Фулхем 2:1 (Джеованні 22, Фолан 81 - Кі-Хьон 8)
Вест Хем - Віган 2:1 (Аштон 3, 10 - Закі 47)
Сандерленд - Ліверпуль 0:1 (Торрес 83)
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