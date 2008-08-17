Підсумки дев'ятого дня Олімпіади

Україна досі десята

За дев`ять днів Олімпійських Ігор розіграно 166 комплектів нагород: 1. Китай - 61 медаль, за день +14 (35 золотих, 13 срібних, 13 бронзових; вчора було 27-13-7) 2. США - 65 +11 (19-21-25; 16-16-22) 3. Велика Британія 25 +8 (11-6-8; 7-3-7) 4. Німеччина 21 +3 (9-6-6; 8-5-5) 5. Австралія - 29 +4 (8-10-11; 7-8-10) 6. Південна Корея - 22 +2 (8-9-5; 7-9-4) 7. Японія - 20 +3 (8-5-7; 7-5-5) 8. Росія 31 +10 (7-12-12; 5-8-8) 9. Італія - 18 +4 (6-6-6; 6-4-4) 10. УКРАЇНА 14 +2 (5-3-6; 5-2-5) 11. Франція 25 +3 (4-9-12; 3-9-10) 12. Румунія 8 +3 (4-1-3; 2-1-2) 13. Іспанія 6 +3 (3-2-1; 2-0-1) 14. Словаччина 4 (3-1-0) - б.и. 15. Нідерланди 10 +3 (2-4-4; 1-2-4) 16. Польща 6 +4 (2-3-1; 1-1-0) 17. Чехія 5 (2-3-0) - без змін 18. Ямайка 4 +3 (2-2-0; 1-0-0) 19. Канада 7 +4 (2-1-4; 1-1-1) 20. КНДР 6 +1 (2-1-3; 1-1-3) 21. Нова Зеландія 5 (2-1-2) - б.з. 22. Ефіопія 3 +2 (2-1-0; 1-0-0) 23. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з. 24. Грузія 3 (2-0-1) - б.з. 25-26. Казахстан 8 +2 (1-3-4; 0-3-3) 25-26. Куба 8 (1-3-4) - б.з. 27. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з. 28. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.з. 29. Норвегія 4 (1-2-1) - б.з. 30. Індонезія 5 +1 (1-1-3; 1-0-3) 31. Словенія 4 +2 (1-1-2; 0-1-1) 32-33. Болгарія 3 +1 (1-1-1; 1-0-1) 32-33. Фінляндія 3 +1 (1-1-1; 1-0-1) 34. Монголія 2 (1-1-0) - б.з. 35. Бразилія 5 (1-0-4) - б.з. 36. Данія 4 +2 (1-0-3; 0-0-2) 37-40. Камерун 1 +1 (1-0-0; не було) 37-40. Туніс 1 +1 (1-0-0; не було) 37-40. Індія 1 (1-0-0) - б.з. 37-40. Таїланд 1 (1-0-0) - б.и 41. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з. 42. Білорусь 10 +2 (0-3-7; 0-2-6) 43. Швеція 3 (0-3-0) - б.з. 44. Кенія 3 +3 (0-2-1; не було) 45. Туреччина 3 (0-2-1) - б.з. 46-47. Греція 3 +3 (0-1-2; не було) 46-47. Австрія 3 (0-1-2) - б.з. По одному сріблу і одній бронзі - Хорватія (+ срібло), Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія, Узбекистан (все - б.з.) По одному сріблу - Чилі, Малайзія, Сінгапур (всі +1),Эквадор, Естонія, Тринідад і Тобаго, В`єтнам (всі - б.з.) П`ять бронз - Вірменія (б.з.) Дві бронзи - Тайвань (б.з.) По одній бронзі - Аргентина, Єгипет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того (всі - б.з.)

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