Підсумки дев'ятого дня Олімпіади
Україна досі десята
За дев`ять днів Олімпійських Ігор розіграно 166 комплектів нагород:
1. Китай - 61 медаль, за день +14 (35 золотих, 13 срібних, 13 бронзових; вчора було 27-13-7)
2. США - 65 +11 (19-21-25; 16-16-22)
3. Велика Британія 25 +8 (11-6-8; 7-3-7)
4. Німеччина 21 +3 (9-6-6; 8-5-5)
5. Австралія - 29 +4 (8-10-11; 7-8-10)
6. Південна Корея - 22 +2 (8-9-5; 7-9-4)
7. Японія - 20 +3 (8-5-7; 7-5-5)
8. Росія 31 +10 (7-12-12; 5-8-8)
9. Італія - 18 +4 (6-6-6; 6-4-4)
10. УКРАЇНА 14 +2 (5-3-6; 5-2-5) 11. Франція 25 +3 (4-9-12; 3-9-10)
12. Румунія 8 +3 (4-1-3; 2-1-2)
13. Іспанія 6 +3 (3-2-1; 2-0-1)
14. Словаччина 4 (3-1-0) - б.и.
15. Нідерланди 10 +3 (2-4-4; 1-2-4)
16. Польща 6 +4 (2-3-1; 1-1-0)
17. Чехія 5 (2-3-0) - без змін
18. Ямайка 4 +3 (2-2-0; 1-0-0)
19. Канада 7 +4 (2-1-4; 1-1-1)
20. КНДР 6 +1 (2-1-3; 1-1-3)
21. Нова Зеландія 5 (2-1-2) - б.з.
22. Ефіопія 3 +2 (2-1-0; 1-0-0)
23. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з.
24. Грузія 3 (2-0-1) - б.з.
25-26. Казахстан 8 +2 (1-3-4; 0-3-3)
25-26. Куба 8 (1-3-4) - б.з.
27. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з.
28. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.з.
29. Норвегія 4 (1-2-1) - б.з.
30. Індонезія 5 +1 (1-1-3; 1-0-3)
31. Словенія 4 +2 (1-1-2; 0-1-1)
32-33. Болгарія 3 +1 (1-1-1; 1-0-1)
32-33. Фінляндія 3 +1 (1-1-1; 1-0-1)
34. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.
35. Бразилія 5 (1-0-4) - б.з.
36. Данія 4 +2 (1-0-3; 0-0-2)
37-40. Камерун 1 +1 (1-0-0; не було)
37-40. Туніс 1 +1 (1-0-0; не було)
37-40. Індія 1 (1-0-0) - б.з.
37-40. Таїланд 1 (1-0-0) - б.и
41. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з.
42. Білорусь 10 +2 (0-3-7; 0-2-6)
43. Швеція 3 (0-3-0) - б.з.
44. Кенія 3 +3 (0-2-1; не було)
45. Туреччина 3 (0-2-1) - б.з.
46-47. Греція 3 +3 (0-1-2; не було)
46-47. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.
По одному сріблу і одній бронзі - Хорватія (+ срібло), Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія, Узбекистан (все - б.з.)
По одному сріблу - Чилі, Малайзія, Сінгапур (всі +1),Эквадор, Естонія, Тринідад і Тобаго, В`єтнам (всі - б.з.)
П`ять бронз - Вірменія (б.з.)
Дві бронзи - Тайвань (б.з.)
По одній бронзі - Аргентина, Єгипет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того (всі - б.з.)