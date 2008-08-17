На Олімпіаді закінчилися змагання з легкої атлетики

На Олімпійських іграх сьогодні розіграно шість комплектів нагород у легкій атлетиці. Вранці марафон виграла румунська спортсменка Константіна Томеску. Решту золотих медалей вибороли представники Ямайки, Словенії, Росії, Камеруну, Ефіопії.

*** Ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер стала олімпійською чемпіонкою в бігові на 100 метрів з результатом 10,78 секунди. Друге і третє місця розділили ямайські спортсменки Керрон Стюарт і Шерон Сімпсон, показавши однаковий час (10,98). Таким чином, ямайські легкоатлетки виграли всі медалі в жіночому спринті.

*** Словенський легкоатлет Прімож Кожмус завоював золоту медаль у чоловічих змаганнях з метання молота. Кожмус показав кращий результат сезону, відправивши молот на 82,2 метра. Срібло дісталося білоруському спортсменові Вадиму Дев`ятовському, який зміг метнути снаряд на 81,61 метра. Бронзову нагороду Ігор в Пекіні одержав його співвітчизник Іван Цихан.

*** Російська легкоатлетка Гульнара Галкина-Самітова здобула золоту медаль Олімпіади-2008 в бігові на 3000 метрів з перешкодами, встановивши світовий рекорд. Вона подолала дистанцію за 8 хвилин, 58,81 секунди. Другою фінішувала кенійська спортсменка Евніс Джеркорір. Третьою з результатом 9 хвилин, 7,64 секунди фінішувала ще одна росіянка Катерина Волкова.

*** Олімпійською чемпіонкою в потрійному стрибку стала спортсменка з Камеруну Франсуаза Мбанго Етоне, яка виборола першу медаль для своєї збірної. Вона встановила олімпійський рекорд, стрибнувши на 15,39 метра. Російська легкоатлетка Тетяна Лебедєва виграла срібну медаль: її результат 15,32 метра. Хрісопія Деветці з Греції стала бронзовою медалісткою - 15,23 м.

*** У 10-кілометровому забігу золото і срібло дісталося ефіопським спортсменам Кененісі Бекеле (27 хвилин 01,17 сік, олімпійський рекорд) та Сілеші Сіхіне (27:02,77), бронза також у представників Африки, кенійців Мікаха Кого і Мосеса Ндієма Масаї, які показали однаковий час (27:04.11). Всього в забігу брали участь 39 бігунів, з яких до фінішу пришли 35.

З використанням матеріалів олімпійського проекту Ленты.ру