Розіграні медалі у стрибках в воду, бадмінтоні, пінг-понгу і штанзі

*** Південнокорейські бадмінтоністи Лі Хе Чжон і Лі Ен Де виграли золоті олімпійські медалі в міксті. У фіналі вони в двох партіях переграли індонезійців Ліліану і Нову Відіанто - 21:11, 21:17. Бронзові нагороди здобули китайці Ханьбінь Хе і Ян Юй, які в матчі за третє місце перемогли індонезійців Фленді Лімпеле і Віту Маріссу з рахунком 19:21, 21:17, 23:21.

*** Китайський бадмінтоніст Дань Лінь став олімпійським чемпіоном у чоловічому одиночному розряді. У фіналі китаєць узяв гору над малазійцем Чунвей Лі, який одержав срібну медаль. Матч за третє місце відбувся 16 серпня, бронзову нагороду виграв ще один представник Китаю Цзінь Чень.

*** В олімпійському фіналі змагань з настільного тенісу між жіночими командами Китаю і Сінгапуру перемогу отримали китянки Ює Го і Іньін Чжан. Вони обіграли сінгапурських тенісисток з рахунком 3:0. Бронзова медаль дісталася спортсменкам з Південної Кореї.

*** Китаянка Цзинцзин Го отримала золоту медаль у стрибках в воду з триметрового трампліну. Росіянка Юлія Пахаліна - друга. Третє місце посіла ще одна представниця Китаю - Мінься У.

*** Золоту медаль у важкій атлетиці, у ваговій категорії до 94 кілограмів виборов Ілля Ільїн з Казахстану. У сумі двох вправ він узяв 406 кілограмів. Срібло дісталося польському важкоатлетові Симонові Колецькому, бронза - російському спортсменові Хаджимурату Аккаєву.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру