На Олімпіаді закінчилися змагання із спортивної гімнастики

На Олімпійських Іграх у Пекіні закінчилися сьогоднішні змагання із спортивної гімнастики. Ще по три комплекти залишилося розіграти завтра (від України на кільцях виступить Олександр Воробйов, а на брусах Дарія Згоба) та післязавтра.

*** Китайський гімнаст Кай Цзоу виграв золоту медаль у вільних вправах, одержавши оцінку 16,050 бала. У іспанця Хервасіо Деферра - 15,775, у росіянина Антона Голоцуцкова - 15,725.

*** Гімнастка з КНДР Хон У Чжон виграла золоту медаль в опорному стрибку. Середня оцінка двох спроб кореянки склала 15,650 бала. Друге місце посіла німкеня Оксана Чусовітіна, яка 1991 р. ставала чемпіонкою світу складі збірної СРСР. Бронза дісталася китаянці Фей Чен.

*** Китайський гімнаст Цинь Сяо став олімпійським чемпіоном у вправах на коні. 23-річний спортсмен виграв змагання з результатом 15,875 балу. Срібну медаль здобув хорват Філіп Уде, а бронзову нагороду виграв Луїс Сміт з Великої Британії.

*** Румунська гімнастка Сандра Ізбаша виграла золоту медаль у вільних вправах, одержавши оцінку 15,650 бала. За нею дві американки: Шон Джонсон (15,500) і Настя Люкін (15,425).

З використанням матеріалів олімпійського проекту Ленты.ру