Розіграні медалі в боротьбі, тенісі, фехтуванні, вітрильному спорті

*** Іспанський тенісист Рафаель Надаль, який 18 серпня стане першою ракеткою світу, виборов золоту олімпійську медаль в одиночному розряді. У трьох сетах він обіграв спортсмена з Чилі Фернандо Гонсалеса з рахунком 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Бронзову нагороду виграв сербський тенісист Новак Джокович, який у матчі за третє місце отримав перемогу над американцем Джеймсом Блейком.

22-річний Надаль став єдиним в історії тенісистом з першої п`ятірки світового рейтингу, що виграв олімпійське золото.

*** Японка Каорі Ічо виграла фінал олімпійського турніру з вільної боротьби у ваговій категорії до 63 кілограмів у росіянки Олени Карташової. Бронзові медалі здобули Олена Шалигіна з Казахстану і американка Ренді Міллер. Українка Юлія Остапчук поступилася сьогодні в 1/8 майбутній бронзовій призерці – Ренді Міллер.

*** Китаянка Цзяо Ван виграла золоту медаль в олімпійському турнірі з вільної боротьби у ваговій категорії до 72 кілограмів. У фінальному поєдинку китайська спортсменка перемогла Станку Златеву з Болгарії. Бронзові медалі здобули японка Кіоко Хамагучі та полька Агнешка Візжек. Українка Оксана Ващук поступилася сьогодні в 1/8 суперниці з Іспанії.

*** Данські яхтсмени Йонас Варрер і Мартін Киркетерп Ібсен вибороли золоті медалі Олімпіади-2008 в класі "49". Срібні нагороди дісталися іспанцям Ікеру Мартінесу і Хав`єру Фернандесу, а бронзу виграли німці Ян Петер і Ханнес Пекольт.

*** Англійський яхтсмен Бен Ейнслі виборов золоті медалі Олімпіади-2008 в класі "Фінн". Срібна нагорода дісталася данцеві Йонасу Хойг-Крістенсену, а бронзу виграв іспанець Рафа Трухільйо.

*** Збірна Франції з фехтування на шаблях здобула золото, перемігши у фіналі команду США з рахунком 45:37. Золоті медалі одержали Жюльєн Пійє, Борис Сансон і Ніколя Лопе.

У матчі за бронзу російські шаблісти поступилися збірній Італії з рахунком 44:45.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру