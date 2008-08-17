На Олімпіаді закінчилися змагання в академічному веслуванні

На Олімпійських іграх 2008 року розіграно сім комплектів нагород в академічному веслуванні. Золоті медалі здобули представники сімох різних країн.

*** У жіночій парній двійці в легкій вазі виграли спортсменки з Голландії. Друга – Фінляндія, третя – Канада.

*** У чоловіків в парній двійці перше місце посіли представники Великої Британії. Друга – Греція, третя – Данія.

*** Данці вибороли золото в чоловічій четвірці без рульового в легкій вазі. Друга – Польща, третя – Канада.

*** У парній четвірці у жінок виграли китаянки, які ще за 400 м до фінішу відставали від англійок. Їх фінішний ривок був стрімким. Англійки – другі, німкені – треті. 46 сотих секунди забракло до бронзи українському екіпажу: Наталії Лящук, Олені Олефіренко, Тетяні Колесниковій і Світлані Спірюховій.

*** У чоловічій парній четвірці перше місце посіли поляки. Друга – Італія, третя – Франція.

*** У жіночій вісімці з рульовим виграли американки. Друга – Голландія, третя – Румунія.

*** У чоловіків у вісімці з рульовим золото дісталося канадцям. Друга – Великобританія, треті – США.

Тож загалом британці вибороли три медалі (золоту і дві срібних), стільки ж дісталося канадцям (золото і дві бронза). Поляки й голландці виграли золото і срібло, данці і американці - золото і бронзу.

По одній срібній медалі дісталося фіннам, італійцям і грекам.

Румуни, німці та французи здобули у веслуванні по одній бронзі.