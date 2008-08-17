Росіянки зайняли весь тенісний п'єдестал

На Олімпіаді в Пекіні закінчився тенісний турнір

*** Російські тенісистки виграли всі медалі Олімпіади-2008 в одиночному розряді. Золоту нагороду здобула Олена Дементьєва, яка у фіналі обіграла Дінару Сафіну в трьох сетах з рахунком 3:6, 7:5, 6:3. Бронзову медаль виграла Вера Звонарьова, отримавши перемогу в двох сетах над китаянкою На Лі (6:0, 7:5).

*** Американки Вінус і Серена Вільямс стали олімпійськими чемпіонками, здолавши у фіналі парного тенісного турніру іспанок Анабель Медіну Гаррігес і Вірджинію Руано Паскуаль. Сестри Вільямс взяли перемогу в двох сетах - 6:2, 6:0.

Бронзову медаль в парному розряді вибороли китаянки Янь Цзи і Чжен Цзе. У матчі за третє місце вони обіграли українок Олену і Катерину Бондаренко в двох сетах з рахунком 6:2, 6:2.

*** Велогонщиця з Великої Британії Ребекка Ромеро виграла золоту медаль в індивідуальній гонці переслідування на треку, подолавши дистанцію 3000 метрів за 3 хвилини, 28,321 секунди. Срібло дісталося її співвітчизниці Венді Хувенагел. Третє місце посіла українська гонщиця Леся Калитовська.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру