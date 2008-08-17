Ще одне срібло Україні приносять стрільці

Український стрілець Юрій Сухоруков виграв срібну медаль Олімпіади-2008 в стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки з трьох положень з дистанції 50 метрів.

Золото у китайця Цзян Цю, а бронза дісталася словенцю Раймонду Дебевецу.

Стрільба з гвинтівки на 50 метрів сталп останнім видом програми в змаганнях стрільців на Олімпіаді в Пекіні.