Перші результати 9-го дня Олімпіади

З ранку 17 серпня в Пекіні розіграні 7 комплектів олімпійських медалей. Всього за день будуть розіграти 37 комплектів. Сьогоднішній день - найнасиченіший у календарі всієї Олімпіади.

*** Румунська легкоатлетка Константина Томеску виборола золоту медаль у марафоні. Томеску подолала 42 кілометрів і 195 метрів за 2 години, 26 хвилин і 44 секунди. Друге місце посіла спортсменка з Кенії Катерин Ндереба, а бронзова медаль дісталася китаянці Чуньсю Чжоу.

Томеску відірвалася від основної групи спортсменок приблизно на 20-кілометровій позначці, а через п`ять кілометрів її перевага становила 34 секунди. Томеску зберегла лідерство до фінішу і принесла збірній Румунії третє золото Олімпіади-2008.

*** Німецька плавчиня Брітта Штеффен стала чемпіонкою Олімпіади на дистанції 50 метрів вільним стилем. Штеффен виграла заплив з результатом 24,06 секунди, встановивши новий олімпійський рекорд. Срібну медаль здобула американка Дара Торрес, а бронзову - австралійка Кейт Кемпбелл.

*** Туніський плавець Уссама Меллулі став чемпіоном на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Це золото стало для збірної Тунісу першим на Іграх-2008. Друге місце посів австралієць Грант Хеккетт, а бронза дісталася канадцеві Райану Кочрейну.

*** Жіноча збірна Австралії виборола золоті медалі Олімпіади-2008 в плавальній естафеті 4х100 метрів комплексним плаванням. Австралійки встановили новий світовий рекорд - 3 хвилини, 52,69 секунди. Друге місце посіла команда США, а бронза дісталася китаянкам.

*** Американський плавець Майкл Фелпс здобув восьму золоту медаль Олімпіади-2008 у складі естафетної команди на дистанції 4х100 метрів комплексним плаванням. Фелпс перевершив досягнення свого співвітчизника Марка Спітца, який на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені виграв сім золотих нагород.

Американці виграли естафету 4х100 метрів комплексним плаванням із світовим рекордом - 3 хвилини, 29,34 секунди. Друге місце посіли австралійці, а бронзові медалі дісталися японцям.

Фелпс плив на третьому етапі (баттерфляем) і вивів свою команду в лідери запливу.

*** Розігране перше олімпійське золото в змаганнях з вітрильного спорту. Володарками нагород стали британські спортсменки Сара Ейтон, Сара Вебб і Піппа Вілсон, які виступили в класі "інглінг". Другими сталі голландки, а бронза Ігор-2008 дісталася спортсменкам з Греції.

*** Китайський стрілець Цзянь Цю виграв золоту медаль в стрільбі з пневматичної гвинтівки з трьох положень з дистанції 50 метрів. Друге місце посів українець Юрій Сухоруков, а бронза дісталася словенському Раймонду Дебевецу.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру