Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 37 комплектів нагород (список)

Починається 9-й день змагань

17 серпня на Олімпійських іграх в Пекіні будуть розіграні 37 комплектів нагород 1. Легка атлетика. Марафон. Жінки 2. Плавання. Вільний стиль. 50 м. Жінки 3. Плавання. Вільний стиль. 1500 м. Чоловіки 4. Плавання. Естафета. Комплекс. 4х100 м. Жінки 5. Плавання. Естафета. Комплекс. 4х100 м. Чоловіки 6. Вітрильний спорт. Клас "Фінн" 7. Вітрильний спорт. Клас "Інглінг" 8. Вітрильний спорт. Клас "49" 9. Кульова стрільба. Дрібнокаліберна гвинтівка. Три позиції. 50 м. Чоловіки 10. Великий теніс. Одиночний розряд. Жінки (Д.Сафіна (Росія) - О.Дементьєва (Росія)) 11. Великий теніс. Одиночний розряд. Чоловіки (Р. Надаль (Іспанія) - Ф. Гонсалес (Чилі)) 12. Великий теніс. Парний розряд. Жінки 13. Академічне веслування. Двійка парна. Легка вага. Жінки 14. Академічне веслування. Двійка парна. Легка вага. Чоловіки 15. Академічне веслування. Четвірка розпашна. Легка вага. Чоловіки 16. Академічне веслування. Четвірка розпашна без рульової. Жінки 17. Академічне веслування. Четвірка розпашна без рульового. Чоловіки 18. Академічне веслування. Вісімка. Жінки 19. Академічне веслування. Вісімка. Чоловіки 20. Важка атлетика. Чоловіки. Вагова категорія до 94 кг 21. Вільна боротьба. Вагова категорія до 63 кг Жінки 22. Вільна боротьба. Вагова категорія до 72 кг Жінки 23. Велотрек. Індивідуальна гонка переслідування. Жінки 24. Бадмінтон. Мікст 25. Бадмінтон. Одиночний розряд. Чоловіки 26. Спортивна гімнастика. Вільні вправи. Чоловіки 27. Спортивна гімнастика. Вільні вправи. Жінки 28. Спортивна гімнастика. Кінь. Чоловіки 29. Спортивна гімнастика. Опорний стрибок. Жінки 30. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Чоловіки 31. Настільний теніс. Командний залік. Жінки 32. Стрибки у воду. Жінки. Трамплін 3 м 33. Легка атлетика. Метання молота. Чоловіки 34. Легка атлетика. 3000 м з перешкодами Жінки 35. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Жінки 36. Легка атлетика. 100 м. Жінки 37. Легка атлетика. 10000 м. Чоловіки

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