Рятувальники вивезли з перевалу на Алтаї трьох українських альпіністів

Сьогодні, незважаючи на складні погодні умови, гелікоптер МНС РФ вивіз з перевалу „Надєжда” льодовику „Лівий Маашей” в Кош-Агачському районі Республіки Алтай (Росія) трьох громадян України, серед яких один поранений, та тіло загиблої громадянки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, інші п’ять українців, які перебувають у нормальному стані, самостійно повертаються з перевалу.

У ході проведення операції рятувальна група МНС РФ також забезпечила повернення трьох членів групи, які перебували в с.Акташ Улаганського району.

Усі члени туристичної групи, які повернулися з перевалу, на цей час перебувають у м.Горно-Алтайськ, де їм надається необхідна допомога.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України в Тюмені та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня під снігову лавину на Алтаї потрапили 12 туристів з України, один з яких загинув і ще один отримав поранення. Троє українців, які входили до групи, перебувають у с.Акташ Улаганського району, інші 8 членів групи - за місцем пригоди.