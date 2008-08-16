Результати 5-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогодні відбулися чотири матчі 5-го туру Чемпіонату України з футболу. Зафіксовано дві знакові перемоги і дві нічиї.

Переможний хід упевнено продовжує донецький Металург. Сьогодні в Луганську донеччани здобули свою п`яту перемогу в нинішньому сезоні: на своєму полі впала Зоря. У свою чергу сімферопольська Таврія, очевидно, подолала чорну смугу невдач і в сьогоднішньому поєдинку дуже засмутила підопічних Заварова.

ФК Львів - Ворскла 0:0

Зоря - Металург Д 0:2 (Фернандеш 33 пен., Шищенко 70)

ФК Харків - Чорноморець 1:1 (Рібейро 58 - Коритько 56)

Таврія - Арсенал 3:1 (Ідахор 3, Гігіадзе 27, Любенович 47 - Лисенко 18)

Нагадажмо, що вчора внічию 1:1 зіграли Кривбас і Карпати.

Завтра відбудуться матчі Динамо - Металлург З, Іллічівець - Дніпро, Шахтар - Металіст