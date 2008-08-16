Підсумки восьмого дня Олімпіади

Розіграні останні за сьогодні комплекти нагород Олімпійських ігор-2008 в Пекіні.

*** Велогонщик з Великобританії Кріс Хой виборов золоту медаль на олімпійському треку в дисципліні кейрін. Срібну нагороду Ігор-2008 одержав співвітчизник Хоя Едгар Росс. Японський спортсмен Кіюфумі Нагаї фінішував з третім результатом.

*** Індонезійські бадмінтоністи Маркіс Кідо і Хендра Сетіаван вибороли золоті медалі в парному чоловічому розряді, перемігши у фіналі китайців Юня Цай і Хайфена Фу. Бронза дісталася Хвань Чжі Ман і Чжа Чжі Лі з Південної Кореї, які в матчі за третє місце обіграли данців Йонаса Расмуссена і Ларса Пааске.

У фінальному матчі китайський дует виграв перший сет, але в двох наступних партіях сильнішими виявилися індонезійці. Для збірної Індонезії це золото стало першим на Олімпіаді-2008.

*** Перша ракетка світу швейцарець Роже Федерер виграв золоту медаль Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні в парному розряді. У фіналі Федерер і його співвітчизник Станіслас Вавринка отримали перемогу над шведським дуетом Сімон Аспелін / Томас Йоханссон.

Федерер і Вавринка отримали перемогу в чотирьох сетах з рахунком 6:3, 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Бронзові медалі дісталися американцям Бобу і Майку Брайянам. У матчі за третє місце вони обіграли французький дует Арно Клеман / Мішель Льодра з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

*** Новозеландська легкоатлетка Валері Вілі здобула золоту медаль у штовханні ядра. Вілі виграла змагання з результатом 20,56 метра. Срібна і бронзова нагороди дісталися спортсменкам з Білорусі Наталі Міхневіч та Надзії Остапчук. Росіянка Ганна Омарова зайняла п`яте місце.

*** Українські спортсменки, виступаючи в змаганнях із семиборств, вибороли дві медалі Олімпіади в Пекіні. Наталя Добрянська виграла золоту нагороду, а Людмила Блонська одержала срібло. Бронзовою медалісткою стала спортсменка із США Хілес Фонтейн.

*** Ямайський спринтер Усейн Болт виграв золоту медаль у бігу на сто метрів, встановивши новий світовий рекорд - 9,69 секунди. Болт поліпшив результат, що належав йому ж, на три сотих. Срібну медаль завоював Річард Томпсон з Тринідаду і Тобаго, а бронзову - американець Волтер Дікс.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру

Таким чином, на кінець восьмого дня змагань у медальному заліку:

1. Китай - 47 медалей, за день +6 (27 золотих, 13 срібних, 7 бронзових; вчора було 26-9-6)

2. США - 54 +8 (16-16-22; 14-13-19)

3. Німеччина 18 +4 (8-5-5; 8-2-4)

4. Південна Корея - 20 +2 (7-9-4; 6-9-3)

5. Австралія - 25 +5 (7-8-10; 5-7-8)

6. Японія - 17 +4 (7-5-5; 6-4-3)

7. Велика Британія 17 +9 (7-3-7; 3-2-3)

8. Італія - 14 (6-4-4) - без змін

9. Росія 21 +2 (5-8-8; 3-8-8)

10. УКРАЇНА 12 +5 (5-2-5; 3-0-4)

11. Франція 22 +4 (3-9-10; 3-8-7)

12. Словаччина 4 (3-1-0) - б.з.

13. Чехія 5 +1 (2-3-0; 2-2-0)

14-15. Нова Зеландія 5 +5 (2-1-2; не було)

14-15. Румунія 5 +1 (2-1-2; 1-1-2)

16. Швейцарія 5 +1 (2-0-3; 1-0-3)

17-18. Іспанія 3 +1 (2-0-1; 1-0-1)

17-18. Грузія 3 (2-0-1) - б.з.

19. Куба 8 (1-3-4) - б.з.

20. Зімбабве 4 +1 (1-3-0; 0-3-0)

21. Нідерланди 7 (1-2-4) - б.з.

22. Азербайджан 5 +1 (1-2-2; 1-2-1)

23. Норвегія 4 +2 (1-2-1; 0-1-1)

24. КНДР 5 (1-1-3) - б.з.

25. Канада 3 +3 (1-1-1; не було)

26-27. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.

26-27. Польща 2 (1-1-0) - б.з.

28. Бразилія 5 +1 (1-0-4; 0-0-4)

29. Індонезія 4 +2 (1-0-3; 0-0-2)

30-31. Болгарія 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)

30-31. Фінляндія 2 (1-0-1) - б.з.

32-35. Ямайка 1 +1 (1-0-0)

32-35. Ефіопія 1 (1-0-0) - б.з.

32-35. Індія 1 (1-0-0) - б.з.

32-35. Таїланд 1 (1-0-0) - б.з.

36. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з.

37. Казахстан 6 +1 (0-3-3; 0-3-2)

38. Швеція 3 +1 -1 (0-3-0; 0-2-1)*

39. Белорусь 8 +4 (0-2-6; 0-1-3)

40. Туреччина 3 (0-2-1) - б.з.

41. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.

По одному сріблу і одній бронзі - Сербія (+ срібло і бронза), Колумбія (+ бронза), Алжир, Киргизія, Узбекистан, Словенія (всі - б.з.)

По одному сріблу - Еквадор, Естонія, Тринідад і Тобаго (всі +1), В`єтнам (б.з.)

П`ять бронз - Вірменія (б.з.)

По дві бронзи - Данія (+1), Тайвань (б.з.)

По одній бронзі - Аргентина, Єгипет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того, Хорватія (всі - б.з.)

* Бронзової медалі позбавлений шведський борець, який відмовився від неї публічно на знак незадоволення суддівством