Підсумки восьмого дня Олімпіади
Україна закріпилася в десятці
Розіграні останні за сьогодні комплекти нагород Олімпійських ігор-2008 в Пекіні.
*** Велогонщик з Великобританії Кріс Хой виборов золоту медаль на олімпійському треку в дисципліні кейрін. Срібну нагороду Ігор-2008 одержав співвітчизник Хоя Едгар Росс. Японський спортсмен Кіюфумі Нагаї фінішував з третім результатом.
*** Індонезійські бадмінтоністи Маркіс Кідо і Хендра Сетіаван вибороли золоті медалі в парному чоловічому розряді, перемігши у фіналі китайців Юня Цай і Хайфена Фу. Бронза дісталася Хвань Чжі Ман і Чжа Чжі Лі з Південної Кореї, які в матчі за третє місце обіграли данців Йонаса Расмуссена і Ларса Пааске.
У фінальному матчі китайський дует виграв перший сет, але в двох наступних партіях сильнішими виявилися індонезійці. Для збірної Індонезії це золото стало першим на Олімпіаді-2008.
*** Перша ракетка світу швейцарець Роже Федерер виграв золоту медаль Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні в парному розряді. У фіналі Федерер і його співвітчизник Станіслас Вавринка отримали перемогу над шведським дуетом Сімон Аспелін / Томас Йоханссон.
Федерер і Вавринка отримали перемогу в чотирьох сетах з рахунком 6:3, 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Бронзові медалі дісталися американцям Бобу і Майку Брайянам. У матчі за третє місце вони обіграли французький дует Арно Клеман / Мішель Льодра з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.
*** Новозеландська легкоатлетка Валері Вілі здобула золоту медаль у штовханні ядра. Вілі виграла змагання з результатом 20,56 метра. Срібна і бронзова нагороди дісталися спортсменкам з Білорусі Наталі Міхневіч та Надзії Остапчук. Росіянка Ганна Омарова зайняла п`яте місце.
*** Українські спортсменки, виступаючи в змаганнях із семиборств, вибороли дві медалі Олімпіади в Пекіні. Наталя Добрянська виграла золоту нагороду, а Людмила Блонська одержала срібло. Бронзовою медалісткою стала спортсменка із США Хілес Фонтейн.
*** Ямайський спринтер Усейн Болт виграв золоту медаль у бігу на сто метрів, встановивши новий світовий рекорд - 9,69 секунди. Болт поліпшив результат, що належав йому ж, на три сотих. Срібну медаль завоював Річард Томпсон з Тринідаду і Тобаго, а бронзову - американець Волтер Дікс.
За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру
Таким чином, на кінець восьмого дня змагань у медальному заліку:
1. Китай - 47 медалей, за день +6 (27 золотих, 13 срібних, 7 бронзових; вчора було 26-9-6)
2. США - 54 +8 (16-16-22; 14-13-19)
3. Німеччина 18 +4 (8-5-5; 8-2-4)
4. Південна Корея - 20 +2 (7-9-4; 6-9-3)
5. Австралія - 25 +5 (7-8-10; 5-7-8)
6. Японія - 17 +4 (7-5-5; 6-4-3)
7. Велика Британія 17 +9 (7-3-7; 3-2-3)
8. Італія - 14 (6-4-4) - без змін
9. Росія 21 +2 (5-8-8; 3-8-8)
10. УКРАЇНА 12 +5 (5-2-5; 3-0-4)
11. Франція 22 +4 (3-9-10; 3-8-7)
12. Словаччина 4 (3-1-0) - б.з.
13. Чехія 5 +1 (2-3-0; 2-2-0)
14-15. Нова Зеландія 5 +5 (2-1-2; не було)
14-15. Румунія 5 +1 (2-1-2; 1-1-2)
16. Швейцарія 5 +1 (2-0-3; 1-0-3)
17-18. Іспанія 3 +1 (2-0-1; 1-0-1)
17-18. Грузія 3 (2-0-1) - б.з.
19. Куба 8 (1-3-4) - б.з.
20. Зімбабве 4 +1 (1-3-0; 0-3-0)
21. Нідерланди 7 (1-2-4) - б.з.
22. Азербайджан 5 +1 (1-2-2; 1-2-1)
23. Норвегія 4 +2 (1-2-1; 0-1-1)
24. КНДР 5 (1-1-3) - б.з.
25. Канада 3 +3 (1-1-1; не було)
26-27. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.
26-27. Польща 2 (1-1-0) - б.з.
28. Бразилія 5 +1 (1-0-4; 0-0-4)
29. Індонезія 4 +2 (1-0-3; 0-0-2)
30-31. Болгарія 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)
30-31. Фінляндія 2 (1-0-1) - б.з.
32-35. Ямайка 1 +1 (1-0-0)
32-35. Ефіопія 1 (1-0-0) - б.з.
32-35. Індія 1 (1-0-0) - б.з.
32-35. Таїланд 1 (1-0-0) - б.з.
36. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з.
37. Казахстан 6 +1 (0-3-3; 0-3-2)
38. Швеція 3 +1 -1 (0-3-0; 0-2-1)*
39. Белорусь 8 +4 (0-2-6; 0-1-3)
40. Туреччина 3 (0-2-1) - б.з.
41. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.
По одному сріблу і одній бронзі - Сербія (+ срібло і бронза), Колумбія (+ бронза), Алжир, Киргизія, Узбекистан, Словенія (всі - б.з.)
По одному сріблу - Еквадор, Естонія, Тринідад і Тобаго (всі +1), В`єтнам (б.з.)
П`ять бронз - Вірменія (б.з.)
По дві бронзи - Данія (+1), Тайвань (б.з.)
По одній бронзі - Аргентина, Єгипет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того, Хорватія (всі - б.з.)
* Бронзової медалі позбавлений шведський борець, який відмовився від неї публічно на знак незадоволення суддівством